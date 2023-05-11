تعاون بين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب و"مرسيدس-بنز ايجيبت" لإقامة المركز الجديد للمؤسسة بالسادس من أكتوبر

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن تعاون مع مرسيدس-بنز ايجيبت؛ للمساهمة في إقامة مستشفى مجدي يعقوب للقلب الجديد بالسادس من أكتوبر، بهدف زيادة عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة. يأتي هذا التعاون انطلاقًا من التزام مرسيدس-بنز ايجيبت بدعم المجتمع والمساهمة في تحقيق تأثير إيجابي واسع يستفيد منه أكبر عدد من المصريين، هذا إلى جانب إيمان الشركة بالدور الرائد الذي تلعبه مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في علاج آلاف المرضى سنويًا بالمجان، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية على أحدث الأساليب والطرق العلاجية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر.

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال زيارة وفد مرسيدس-بنز ايجيبت لمركز أسوان للقلب، للوقوف على الخدمات الصحية المختلفة التي تقدمها المؤسسة لمرضى القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن اهتمام المؤسسة بالبحث العلمي بمشاركة نخبة من أفضل الأطباء، لرفع معدلات الشفاء. ويتم نشر الأبحاث العلمية التي يجريها المركز في أشهر المجلات والدوريات الطبية الدولية. واختتم الوفد زيارته بلقاء الدكتور مجدي يعقوب، وأثنوا على الدور الذي يقوم به في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

في هذا الصدد قال نادر نصيف، مستشار التنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إن المؤسسة تعمل جاهدة لزيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، عن طريق تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكبر عدد من مرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا، أو تدريب الأطباء وأطقم التمريض على أحدث طرق العلاج بما يساهم في تطوير كفاءة الخدمات الصحية ، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهات الخيرية لتوسيع مظلة عملها الخيري، وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبها قالت دينا الجزار، نائب الرئيس لشئون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، أن دور شركة مرسيدس-بنز ايجيبت سيساهم في سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة، والمقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال الربع الأول من 2024، بما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار، موجهة الشكر لشركة مرسيدس-بنز ايجيبت على اهتمامها بتقديم مساهمات للمؤسسة لعلاج آلاف المرضى سنويًا بالمجان.

وتقدم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 40 ألف مريض قلب وأوعية دموية سنويًا بالمجان، وتستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة من خلال مستشفى مركز مجدي يعقوب للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، والتي ستقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 120 ألف مريض و12 ألف عملية سنويًا 60% منها للأطفال، كما سيوفر المستشفى التدريب الطبي العملي لأكثر من 1500 طبيب وجراح.











