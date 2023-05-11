بي بي سي: توقعات برفع سعر الفائدة فى بريطانيا للمرة الـ 12 على التوالى

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية انه من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي يوم الخميس في محاولة لإيقاف ارتفاع الأسعار، حيث بدا المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 في محاولة للسيطرة على التضخم ، الذي يقف حاليًا فوق 10 %.

من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة من 4.25% إلى 4.5% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية ليصل لمستوي قياسي جديد وسيؤدي القرار إلى رفع التكاليف بالنسبة للمقترضين ولكن قد يفيد المدخرين.

وصل سعر الفائدة البنكي بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 14 عامًا ، حيث يرتفع باستمرار استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا، بينما ظل معدل التضخم - الذي يرسم ارتفاع الأسعار - مرتفعًا بعناد ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأسرع معدلاتها منذ 45 عامًا.

فقد استقر التضخم عند 10.1% في العام حتى مارس ، بانخفاض طفيف من 10.4% في فبراير ، وكانت هناك سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة المصرفية منذ ديسمبر 2021 في محاولة للسيطرة على التضخم.

وقالت بي بي سي انه على الرغم من عدم اليقين خلال الأشهر المقبلة ، لا يزال هناك اعتقاد سائد بأن ارتفاع الأسعار قد يكون قريبًا من نهايته. يقترح بعض الاقتصاديين أنه قد يكون هناك ارتفاع أو ارتفاعان آخران.

سيكون البنك حريصًا على عدم كبح جماح الاقتصاد ، الذي أظهر القليل من علامات النمو، وستكون الذروة أقل من التوقعات الأولية بعد اضطراب الميزانية المصغرة العام الماضي.

من المعروف ان لجنة السياسة النقدية تجتمع بالبنك ثماني مرات في السنة لتقرير سياسة سعر الفائدة، وتعرضت لضغوط لرفع أسعار الفائدة لأنها تهدف إلى إبقاء التضخم عند 2% ، لكن الأسعار ترتفع حاليًا بأكثر من خمسة أضعاف هذا المستوى.