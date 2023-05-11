بورسعيد: سعة شون المحافظة التخزينية 25 ألف طن بزيادة 10 آلاف عن المستهدف من القمح

أكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ببورسعي د، أن المحافظة لديها من الشون والصوامع أكثر من المستهدف لمحصول القمح ب 10 آلاف طن.

وأوضح "عوض" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن محافظة بورسعيد لديها مطاحن شركة بورسعيد الحديثة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد التي تستوعب 16 ألف طن من القمح، ومطاحن شرق الدلتا بمنطقة السيد متولي نطاق حي الضواحي التي تستوعب 9 آلاف طن من الأقماح.

وأشار إلى أن المستهدف من حصاد محصول القمح خلال هذا العام هو 15 ألف طن، بما يقل عن السعة التخزينية الموجودة في شون منطقة بورسعيد، مما يؤكد علي درجة الاستعداد العالية في بورسعيد قبل إنطلاق موسم محصول القمح.

وأضاف محمد عوض، أن هناك متابعات يومية من اللجنة المكونة من : مديرية التموين والتجارة الداخلية، مديرية الزراعة، الشركة المسوقة للمحصول، الهيئة العامة لسلامة الغذاء، هذا بالإضافة إلى وجود الوزان، مشيراً إلي أن العام الحالي به حوافز عديدة للمورد.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، موسم حصاد القمح بأراضي منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضي الزراعية التي تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زراعة 10 آلاف و 138 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة زادت عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و 596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و 138 فدان.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.