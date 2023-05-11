اليوم السابع
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بابا الڤاتيكان يهدى البابا تواضروس جزءًا من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية

الخميس، 11 مايو 2023 01:54 م
بابا الڤاتيكان يهدى البابا تواضروس جزءًا من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية بابا الڤاتيكان يهدى البابا تواضروس جزءًا من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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أهدى قداسة البابا فرنسيس، قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب لقاءهما صباح اليوم جزءًا من رفات الشهيدة كاترين شهيدة الإسكندرية، ومجموعة كتب لقداسته.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقداه صباح اليوم بحضور وفدي الكنيستين.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أهدى خلال الاجتماع ذاته، بابا الڤاتيكان أجزاءًا من ملابس الـ 21 شهيد الأقباط الذين استشهدوا بليبيا، وقطعة رسم عليها أيقونة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر.

أعلن بابا الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس اعتراف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بشهداء الأقباط الـ 21 فى ليبيا، شهداءً فى الكنيسة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل مذبح باسمهم.

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الڤاتيكان عقب لقائهما صباح اليوم الخميس، صندوقًا يحوى أجزاء من ملابس الـ 21 شهيدا من الأقباط الذين استشهدوا بليبيا المحفوظ رفاتهم ومتعلقاتهم في كاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور بإيبارشية سمالوط مع ثلاثة أربطة من التي رُبِطَت أيديهم بها وقت استشهادهم ذبحًا.

وقال قداسة البابا فرنسيس: "إن هؤلاء الرجال تعمدوا فى ذلك اليوم أيضًا بالدم، إنهم قديسينا، قدِّيسو جميع المسيحيين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية، إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين".


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

بابا الفاتيكان

زياره الفاتيكان

شهداء ليبيا



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