اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بابا الفاتيكان: شهداء الأقباط فى ليبيا يمثلون جميع الطوائف والتقاليد المسيحية

الخميس، 11 مايو 2023 01:32 م
بابا الفاتيكان: شهداء الأقباط فى ليبيا يمثلون جميع الطوائف والتقاليد المسيحية البابا فرنسيس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن بابا الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس اعتراف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بشهداء الأقباط الـ 21 فى ليبيا، شهداءً فى الكنيسة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل مذبح باسمهم.

 

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الڤاتيكان عقب لقائهما صباح اليوم الخميس، صندوقًا يحوى أجزاء من ملابس الـ 21 شهيدا من الأقباط الذين استشهدوا بليبيا المحفوظ رفاتهم ومتعلقاتهم في كاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور بإيبارشية سمالوط مع ثلاثة أربطة من التي رُبِطَت أيديهم بها وقت استشهادهم ذبحًا.

 

وقال قداسة البابا فرنسيس: "إن هؤلاء الرجال تعمدوا فى ذلك اليوم أيضًا بالدم، إنهم قديسينا، قدِّيسو جميع المسيحيين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية، إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين".

 

وأضاف: "وأنا سأقوم بعمل مذبح على اسمهم، أشكر الله أبانا الذى قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكي يعترفوا بالمسيح وصولاً إلى الدم".


البابا تواضروس الثانى

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

الاقباط

ليبيا



الموضوعات المتعلقة

وصول البابا تواضروس مطار روما استعدادا للقاء بابا الفاتيكان.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:28 م

بابا الفاتيكان يشكر المجر على ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين

السبت، 29 أبريل 2023 05:07 م

بابا الفاتيكان يدعو لفتح مسارات آمنة وقانونية للمهاجرين أوروبيًا

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:11 م

بابا الفاتيكان يصل المجر فى زيارة تستغرق 3 أيام

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:29 م

بابا الفاتيكان يوافق على تصويت المرأة للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات الأساقفة

الخميس، 27 أبريل 2023 11:26 ص

بابا الفاتيكان: الأرض تعانى.. نحن بحاجة لسياسات لمواجهة آثار تغير المناخ

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:07 م

بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل السلام فى السودان وأوكرانيا

الأحد، 16 أبريل 2023 02:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة