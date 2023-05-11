انطلاق بطولة الملاحة بجامعة قناة السويس بحضور عدد من الجامعات

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وذلك فى إطار استضافة الجامعة لبطولة " كروس فيت " والتي انطلقت فاعلياتها بمشاركة 52 طالب وطالبة يُمثلون 8 جامعات هي ( القاهرة ، الإسكندرية، حلوان، بدر ، التعليم العالي، قناة السويس، الأكاديمية العربية ، المستقبل ).

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس إتحاد الاتحادات النوعية، وبتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور بالدكتور عرفة سلامة، مؤكداً أن الجامعة تُرحب بوجود الجامعات المصرية فى ملاعبها ، مشيراً إلى أن جامعة القناة لها باع كبير فى تنظيم البطولات على مستوى الجامعات .

حضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف التنفيذي على البطولة .

ومن جانبه - شكر الدكتور عرفة سلامة رئيس الجامعة، والقائمين على تنظيم البطولة على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد ، لافتاً إلى أن الخميس الموافق 11 مايو سيشهد انطلاق بطولة الملاحة أيضا فى رحاب جامعة قناة السويس بمشاركة وفود من الجامعات المصرية .

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وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نتيجة منافسات بطولة الكروس فيت والتى جاءت كالتالي: نتيجة كروس فيت "طالبات" حصل على المركز الأول والثالث قناة السويس ، في المركز الأول جاءت الطالبة دنيا محمد أحمد، والمركز الثاني الطالبة آيات السيد أحمد جامعة القاهرة ،أما المركز الثالث فكان من نصيب آلاء أحمد فتحي.

وأما نتائج ذوي الهمم من الطالبات فقط جاءت كالتالي:

حصلت الطالبة شهد علاء الحسيني جامعة حلوان على المركز الأول، والطالبة مريم أشرف أحمد من التعليم العالي على المركز الثاني" إعاقة سمعية " .

بينما جاء المركز الأول لجامعة قناة السويس وحصلت علية الطالبة إسراء محمد جاد ، في حين احتلت المركز الثاني الطالبة رؤى سعيد رمزي جامعة القاهرة، والمركز الثالث منى أحمد حمدي جامعة حلوان "إعاقة بصرية".

فيما جاء بالمركز الأول منة الله أسامة حسن جامعة حلوان وبالمركز الثانى فاطمة أحمد محمد التعليم العالى "إعاقة حركية"

أما عن نتائج كروس فيت " طلبة " فجاءت كالتالي:المركز الأول والثاني لقناة السويس ، الطالب مؤمن أشرف فى المركز الأول والطالب يوسف حسن سعيد فى المركز الثاني، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب مروان محمد أحمد جامعة الإسكندرية.

وعن نتائج منافسات الطلاب من ذوي الهمم "طلبة " فجاءت كالتالي: عمرو أيمن إبراهيم جامعة حلوان، بينما حصلت جامعة قناة السويس على المركز الأول والثالث حيث جاء فى المركز الأول الطالب محمد رمضان، وفى المركز الثالث الطالب محمد وليد، بينما جاء فى المركز الثاني الطالب صبري خالد ربيع من جامعة حلوان .

وجاء بالمركز الأول خالد ربيع حسن جامعة حلوان، وبالمركز الثاني إسلام حمدي سعيد التعليم العالي، وبالمركز الثالث محمد جمال فوزي جامعة قناة السويس.

هذا وقام بالإشراف على البطولة فريق إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والكابتن محمد إمام مديرعام إدارة النشاط الرياضي.