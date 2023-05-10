التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تغادر اللجنة إلا بعد التأكد من تسليم الامتحان الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

وجهت بعض المدارس الثانوية رسالة إلى طلاب الصفين الأول و الثانى الثانوى العام الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسى للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه لا يتم الخروج من لجنة الامتحان إلا بعد التأكد من وصول رسالة تم التسليم الاختبار بنجاح وفى حالة عدم ظهورها يجب عدم المغادرة إلا بعد الرجوع لمسئول المنصة و التطوير المتواجد فى المدرسة لأن عدم تسليم الامتحان الإلكترونى وقفله سوف يؤثر على وصول الاختبار إلى الجهة المسئولة ومن ثم قد يؤدى إلى رسوب الطالب فى المادة خاصة أن الاختبار الإلكترونى يمثل 85% فى كل مادة.

كما وجهت المدارس تعليمات بشأن أداء الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه يمنع تقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان لأن تقسيمها سوف يؤدى إلى الخروج من منصة الاختبارات وغلق الامتحان، كنا يمنع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح ثغرات أو تهكير التابلت بهدف الغش .

وتابعت المدارس : يمنع إلغاء شريط المهام أسفل الشاشة أو تغيير شكل الشاشة إلى الشكل الأسود وتحديث التابلت ومنصة سويفت اسيس وزيادة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة وشحن بطارية التابلت بالكامل، مؤكدة أن الطلاب يؤدون الامتحان عبر الشبكة الرئيسية " سكول" .