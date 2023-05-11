امتحانات التيرم الثانى للشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية.. السبت

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن إجراء امتحانات التيرم الثانى للشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة بداية من السبت القادم الموافق 13/5 حتى الخميس 18/5.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الثاني مع إعلان حالة الاستعدادات للامتحانات.

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، اجتماعاً مع مديري الإدارات وموجهي المواد المختلفة بعد اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثانى بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم فإن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الثاني تم اعتماده لتبدأ الامتحانات السبت 13 مايو المقبل وتنتهي الخميس 18 مايو كالآتي:

السبت 13 مايو: لغة عربية لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية لمدة ساعة.

الأحد 14 مايو: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الإثنين 15 مايو: الجبر والاحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر والاحصاء لمدة ساعة.

الثلاثاء 16 مايو: اللغة الانجليزية لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو: الهندسة لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة.

الخميس 18 مايو: العلوم لمدة ساعتين.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.