الكرملين: سنرد بشكل مناسب على تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى من قبل لندن

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، اليوم /الخميس/ إن العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب على تقديم بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لنظام كييف.

وأضاف بيسكوف - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن ذلك سيتطلب ردا كافيا من الجيش الروسى الذى بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة حول هذا الشأن.

بدوره، أكد وزير الدفاع البريطانى بن والاس، اليوم، رسميا إرسال بلاده صواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.

يذكر أن مسؤولون غربيون أفادوا فى وقت سابق، بأن بريطانيا قد زودت أوكرانيا بصواريخ من طراز "ستورم شادو" المجنحة بعيدة المدى، بأقصى مدى تشغيلي.

وفى سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الهجوم تواصل التقدم غربى مدينة أرتيومفسك (باخموت) بدعم من قوات الإنزال الجوى التى قيدت حركات القوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية - فى بيان - أن الطيران نفذ ثمان طلعات جوية فى منطقة أرتيومفسك (باخموت)، بينما أنجزت المدفعية 95 مهمة.

وأكدت القضاء على 550 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا على جبهات القتال، بالإضافة إلى إسقاط طائرة حربية من طراز سو -25 واعتراض 12 صاروخ هيمارس.