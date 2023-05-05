اليوم السابع
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مترو الأنفاق يعيد فتح محطة جامعة القاهرة بالخط الثانى غدا.. التفاصيل

الجمعة، 05 مايو 2023 03:40 م
مترو الأنفاق يعيد فتح محطة جامعة القاهرة بالخط الثانى غدا.. التفاصيل مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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يعيد مترو الأنفاق، غدا السبت، تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، بعد أن استمر الغلق يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، والذى بدأ بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة). 
 
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تشغيل محطة جامعة القاهرة بالخط الثانى للمترو بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق6 مايو 2023.
 
وأوضحت إدارة مترو الأنفاق، أن سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة يومى الخميس والجمعة، هو استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة ، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو. 
 
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الثاني يعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة . 
 
وأشارت الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما يتم تكثيف كل الأعمال لإنهاء أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.

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