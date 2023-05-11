الطب الشرعى يشرح جثتى رجل وزوجته عثر عليهما مقتولين فى العمرانية

كتب أحمد إسماعيل

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة والمتهم بقتل خاله وزوجته وإشعال النار بجثتيهما لإخفاء جريمة السرقة لتمثيل الحادث فى حراسة أمنية مشددة.

ويعكف أطباء الطب الشرعى على تشريح جثتى زوجين فى العمرانية لقيا مصرعهما على يد ابن شقيقة الزوج وإشعال النيران بجثتيهما لإخفاء معالم جريمة السرقة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ويفحص خبراء الطب الشرعى عينة من دماء الضحيتين لبيان تعرضهما للتخدير قبل تعرضهما للقتل والحرق من عدمه، ومن المقرر أن تستلم النيابة العامة التقرير الأولى للتشريح خلال أيام.

من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثتين لزوجين مقتولين داخل شقة بالعمرانية، واشتعال النار بالشقة، حيث تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع زوجين.

بمناظرة الجثتين تبين وجود طعنات بهما، وبتكثيف التحريات تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول الحصول على مبلغ مالي من المجني عليه، ونتيجة لرفضه الاستجابة له، طعنه بسكين، ثم أنهى حياة زوجته، واستولى على مبلغ 4 آلاف جنيه، وأشعل النار بالشقة وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.