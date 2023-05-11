وأضاف المتحدث- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الخميس، أن عودة سوريا يفضي إلى قوة الدول العربية ووحدتها، فضلا عن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى احترام تطلعات شعوب دول الشرق الأوسط، والتوقف عن ممارسة الدبلوماسية القسرية، واحترام تطلعات الشعوب.