اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: 43 ألف مواطن استفادوا من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى أبريل

الخميس، 11 مايو 2023 01:44 م
الصحة: 43 ألف مواطن استفادوا من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى أبريل الدكتور خالد عبد الغفار
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ43 ألفا و427 مواطنًا، من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين خلال شهر أبريل 2023، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى برامج الدعم النقدى، والذى يضم منتفعى معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم، ومستحقى دعم تكافل وأسرهم، ومستحقى دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يساهم فى رفع المستوى الصحى والمعيشى للأسر الأولى بالرعاية، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبى، و350 مستشفى (عام وتخصصى ونوعى)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأشارت الدكتورة مى سعودى مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 3 آلاف و265 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقى الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 15 موافقة مركزية لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.


الصحة

الرعاية الصحية

غير القادرين

الخدمات الطبية



الموضوعات المتعلقة

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعوية بأخطار الموت القلبى المفاجئ

الخميس، 11 مايو 2023 11:41 ص

رئيس هيئة الرعاية الصحية يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:01 م

الصحة العالمية: وفاة امرأة حامل أو مولود حديث الولادة كل 7 ثوان بسبب نقص الرعاية الصحية

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:04 م

الصحة: جميع الخدمات المقدمة ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مجانية

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:30 ص

الصحة العالمية: الشعب الفلسطينى يواجه صعوبات فى الحصول على الرعاية الصحية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:42 ص

الرعاية الصحية بالإسماعيلية: وحدة طب أسرة السلام والمحطة قدمت 67 ألف خدمة

الأحد، 07 مايو 2023 02:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة