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السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 11 مايو 2023 01:46 م
السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر أرشيفية - حريق سيارة
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بسيارة ملاكي في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة  وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر. 
 
توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة ملاكي دون إصابات، وتم محاصرة الحريق وإخماده،  تم الاستماع لأقوال مالك السيارة  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق سيارة حريق سيارة بأكتوبر

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