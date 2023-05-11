اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم وزوجته بتهمة قتل "فرارجى" فى المعصرة

الخميس، 11 مايو 2023 02:42 م
السجن المشدد 7 سنوات لمتهم وزوجته بتهمة قتل "فرارجى" فى المعصرة حجز - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم وزوجته بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل "فرارجي" في منطقة المعصرة، كما ألزمتهما بدفع 60 ألف جنيه وواحد.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 
وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وفرارجى بسبب وضع الأخير أقفاص للدواجن أمام حانوته.
 
وتبين من التحقيقات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على الضحية بالضرب باستخدام عصا خشبية - شومة - أودت بحياته، كما اشتركت زوجته معه في الجريمة بأن سكبت ماء مغلي على جسد المجني عليه.

قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة