الداخلية تضبط عصابة تتاجر فى السلاح بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بالشرقية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (15 بندقية خرطوش – 9 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 16 خزينة– عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - منظار – عدد من جرابات الطبنجات - عدد 4 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – سيارة "ملاكى" ملك أحد المتهمين – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة والطلقات النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.