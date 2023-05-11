وأضاف -خلال مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/- أن المعتدى هو فرد أمن، قام بتصفية زميله بالمركز البحرى للحرس الوطنى باغير جربة باستعمال مسدسه الخاص، ثم توجه على متن سيارة نارية تابعة للمركز، ليتمركز بعد ذلك في حديقة تتبع منطقة السواني بجرية تبعد 200 متر عن معبد الغريبة ودار الضيافة.



وأوضح أن المعتدى ترصد حركة سيارة تابعة لشرطة المرور، ثم قام بعد توسطه للشارع بإطلاق النار بصفة عشوائيّة، وتوفي جراء الاعتداء بجوار معبد الغريبة فردا أمن وزائران اثنان أثناء زيارتهما للمعبد.