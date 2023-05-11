وأدلى وانج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ردا على سؤال بشأن ما قاله بايدن في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن الترتيبات الخاصة بمحادثة بينه وبين شي قيد الإعداد، وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تؤتي المحادثات ثمارها.



وقال وانج حول المحادثات المحتملة بين الزعيمين: "ليس لدي معلومات بهذا الشأن"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.



وعندما طُلب منه التعليق على التقارير التي تفيد بإصرار الولايات المتحدة على إجراء اتصالات مع المسؤولين الصينيين، قال وانج إن البلدين يواصلان حوارهما.



وأضاف وانج: "ومع ذلك، فإن ما يهم هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع التحدث عن التعاون من ناحية، ومواصلة الضغط على الصين من ناحية أخرى".



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين تحث واشنطن على الكف عن تهديد سيادة الصين وأمنها ومصالحها.