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أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى: القبض على سوريين اثنين لارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 11 مايو 2023 07:40 م
الجيش اللبنانى: القبض على سوريين اثنين لارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابى الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبنانى، القبض على سوريين اثنين لارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابى عبر تمويل المجموعات المتطرفة.

وأكد الجيش ــ فى بيان صحفي، اليوم /الخميس/- أن دورية من مديرية المخابرات فى منطقة البقاع ألقت القبض على مواطن سورى لنشاطه فى مجال تمويل المجموعات المتطرفة التى تواجدت سابقاً فى قرى بلدة عرسال خصوصا تنظيم داعش الإرهابي، ولتواصله مع أبرز قادته.


وأضاف أن دورية أخرى فى منطقة الجنوب اللبنانى ألقت القبض على سورى لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابى ومبايعته له، موضحا أن المتهم خضع لدورات شرعية وأخرى عسكرية وأمنية، حيث كان من ضمن مهامه مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم الإرهابى لتتم محاسبتهم لاحقاً.


وأشار إلى أن المتهم المضبوط فى الجنوب دخل خلال عام 2017 للأراضى اللبنانية خلسة وأقام فى عدد من المناطق.

 

 


الجيش اللبنانى

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بيروت

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