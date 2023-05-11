اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ارتفاع توريد القمح المحلى على مستوى الجمهورية لـ 1.9 مليون طن حتى الآن

الخميس، 11 مايو 2023 04:53 م
ارتفاع توريد القمح المحلى على مستوى الجمهورية لـ 1.9 مليون طن حتى الآن القمح - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 1.9 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية  وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.

 

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه، فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف.


التموين

القمح المحلى

توريد القمح المحلى

استلام القمح المحلى

القمح

أسعار القمح المحلي



الموضوعات المتعلقة

ضوابط وأسعار النخالة لموردى القمح المحلى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 مايو 2023 11:44 ص

أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع توريد القمح المحلى لـ1.7 مليون طن حتى الآن

الخميس، 11 مايو 2023 12:09 ص

ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.7 مليون طن حتى الآن

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:11 م

شون البنك الزراعى المصرى تستقبل277 ألف طن خلال الشهر الأول لموسم توريد القمح المحلى

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:59 ص

ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.5 مليون طن على مستوى الجمهورية حتى الآن

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة