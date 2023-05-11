التعليم: تدريبات المعلمين الجدد بدنيا وذهنيا لتجهيزهم لاجتياز الاختبارات المكملة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تدريب المعلمين الجدد بدنيا وذهنيا الهدف منها تجهيز 30 ألف معلم لاجتياز الاختبارات المقبلة التى تعقد فى إحدى الجهات، مضيفة أن التدريبات التى تتم من قبل المديريات بمثابة تأهيل للمعلمين تمهيدا لدخولهم الاختبارات القادمة والتى تعتبر مهمة لأنه فى حالة عدم اجتياز المعلم الاختبارات المكملة لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي، مضيفة أن الاختبارات المكملة تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضى تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأوضحت الوزارة أنه حرصا على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، تم تنظيم البرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التدريب من خلال المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كما سيتم الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، من خلال عقد اجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية لعرض ومناقشة البرنامج التدريبي، ومناقشة آليات التنفيذ، ثم البدء بالتنفيذ بالمديريات والإدارات التعليمية.

وتتضمن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.



تدريبات المعلمين على الليقانة البدنية



تدريبات المعلمين