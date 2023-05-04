محافظ شمال سيناء: توزيع أراضى على الراغبين بمنطقة توسعات ميناء العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توزيع اراضى على الراغبين فى البناء من سكان منطقة توسعات ميناء العريش البحرى الجارى العمل فيها.

واوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحات بثتها إذاعة شمال سيناء المحلية، انه سيتم مراعاة ان تكون واجهات المبانى الخاصة بهم كما كانت هى فى منطقة الميناء، و اذا كانت المباني واجهة بحرية سيتم منحهم نفس الواجهة فى تقسيمات الأراضي وسيتم تعديل الرخص القديمة ليتم السماح بالبناء بها فى منطقة الأراضي المخصصة أو اى قطعة أرض داخل كردون المدينة يرغب المستفيد فى البناء عليها، وخلال الأيام القادمة سيتم تخصيص الأرقام ليبدأ المواطنين في البناء عليها.

وقال محافظ شمال سيناء ان عمليات تطوير ميناء العريش البحري واقع لابد منة فقد تم الإنتهاء من العمل بالرصيف الأول ويتم التصدير من خلالة وهناك رصيف اخر على وشك الإنتهاء وستكون الأولوية لأبناء المحافظة فى التعيينات بميناء العريش البحري .

واشار انه تم تخصيص شقق سكنية لاستضافة من يرغب من اهالى منطقة الميناء لمدة تتراوح بين ٣: ٦ شهور حتى يقوموا بالبناء فى التقسيمات الخاصة بقطع الأراضي اوحتى فى أراضيهم خارج هذة التقسيمات.

وقال محافظ شمال سيناء تم بالشيخ زويد على حفر آبار وافتتحنا 18 بئر مياة وافتتاح 2 محطة تحلية مياة وصدقت التضامن الاجتماعى على ٦ مليون جنية لحفر أبار جديدة بالمنطقة اضافة الى إفتتاح وحدات صحية ومدارس جديدة.

واشار انه تم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل وهناك ٦ شركات تشارك في تطهير البحيرة، وقال امامنا 6 شهور للانتهاء من عمليات التطهير وانه اتخذ قرار منذ اول يوم لافتتاح البحيرة بمنع خروج بعض أنواع الأسماك لمدة أسبوع لضبط الأسعار، وسيتم مد القرار لأسبوع آخر.

اضاف انه تم الإنتهاء من المحور الدائري وأمامنا حوالى شهر للانتهاء من محور الفاتح الساحلى الذى سيخفف كثيرآ عن المواطنين وجارى العمل بشارع الجيش- أسيوط وبقوة.

وقال محافظ شمال سيناء هناك خطوات وإجراءات لتسهيل دخول المواطنين الى محافظة شمال سيناء مع المحافظة على إجراءات تأمين المحافظة.

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