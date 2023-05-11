اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 04:39 م
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محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك

الخميس، 11 مايو 2023 04:19 م
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك جانب من الاحتفال
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مراسم ترسيم الأنبا بولا شفيق بالسيامة الأسقفية وتجليسه مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية. 
 
وذلك بحضور البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر. 
 
وشارك في المراسم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع كبير من رجال الدين الإسلامي (الأزهر والأوقاف) ورجال الدين المسيحى.
 
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (1)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (1)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (8)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (8)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (10)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (10)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (6)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (6)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (9)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (9)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (5)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (5)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (7)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (7)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (3)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (3)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (2)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (2)

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (4)
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك (4)

 


الاسماعيلية

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الفاتيكان

محافظة الاسماعيلية

اخبار الكنيسة



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