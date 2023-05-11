الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- إن واشنطن تواصل دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم اتخاذ خطوات تؤجج العنف بينهما.. مبينة في الوقت ذاته أنه يتم مواصلة العمل على حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للجانبين بالتساوى.

وأضافت أن الولايات ستواصل الدعوة إلى محاسبة قاتلي شيرين أبو عاقلة والعمل على الحصول على ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الأعمال وتغيير قواعد الاشتباك.