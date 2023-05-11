اليوم السابع
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اعترافات لصوص السيارات بالساحل: "بنستخدم 10 مفاتيح مصطعنة لتنفيذ الجريمة".

الخميس، 11 مايو 2023 08:00 ص
اعترافات لصوص السيارات بالساحل: "بنستخدم 10 مفاتيح مصطعنة لتنفيذ الجريمة". سرقة السيارات- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، تخصص في سرقة السيارات بدائرة قسم الساحل، اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة عديدة عن طريق استخدام 10 مفاتيح مصطنعة.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
 
نجحت الداخلية في ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بتصرفهم فى السيارة المُستولى عليها بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطــه، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع السيارة، واعترف بقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية ) أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُستولى عليهــــا.

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