إطلاق سراح 11 شخصاً خطفوا خلال هجوم على كنيسة فى نيجيريا

واقتحم مسلّحون الأحد كنيسة معمدانية في منطقة شيكون فى ولاية كادونا، إذ اختطفوا في البداية 40 شخصاً. وتمكن 15 شخصاً من الفرار في ما بعد، ليبقى 25 شخصاً مخطوفين.



وقال القس جوزف هياب رئيس "الجمعية المسيحية في نيجيريا" في ولاية كادونا، "اليوم لا يزال 14 شخصاً محتجزين لدى الخاطفين بينما أطلقوا سراح 11 شخصاً".



وأضاف "لقد تركوا (في الأدغال) أو حرّروا من وجدوا أنّه يصعب التعامل معهم بسبب مشاكل صحية أو الإرهاق، أو بسبب سنّهم".