اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إطلاق سراح 11 شخصاً خطفوا خلال هجوم على كنيسة فى نيجيريا

الخميس، 11 مايو 2023 02:00 ص
إطلاق سراح 11 شخصاً خطفوا خلال هجوم على كنيسة فى نيجيريا الجيش النيجيرى - أرشيفية
وكالات

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أفرج خاطفون عن 11 شخصاً من أصل 25 احتجزوهم، الأحد، بعد هجوم على كنيستهم الواقعة في شمال غرب نيجيريا، حسب ما أفاد مسؤول دينى الأربعاء.

واقتحم مسلّحون الأحد كنيسة معمدانية في منطقة شيكون فى ولاية كادونا، إذ اختطفوا في البداية 40 شخصاً. وتمكن 15 شخصاً من الفرار في ما بعد، ليبقى 25 شخصاً مخطوفين.

وقال القس جوزف هياب رئيس "الجمعية المسيحية في نيجيريا" في ولاية كادونا، "اليوم لا يزال 14 شخصاً محتجزين لدى الخاطفين بينما أطلقوا سراح 11 شخصاً".

وأضاف "لقد تركوا (في الأدغال) أو حرّروا من وجدوا أنّه يصعب التعامل معهم بسبب مشاكل صحية أو الإرهاق، أو بسبب سنّهم".

 


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