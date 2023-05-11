اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

الخميس، 11 مايو 2023 09:55 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف دراجه نارية - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق تزمنت الشرقية، أمام محطة الصرف بدائرة مركز بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام محطة الصرف الصحي بطريق تزمنت الشرقية دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
 دفع مرفق  إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.
 
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: مصطفي وهبه عبد الفضيل 38 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، محمد أحمد محمد 42 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، خالد نادي عبد الهادي 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني و اشتباه كسر بالكتف الأيمن.
 
 

 


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