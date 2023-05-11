إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام محطة الصرف الصحي بطريق تزمنت الشرقية دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: مصطفي وهبه عبد الفضيل 38 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، محمد أحمد محمد 42 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، خالد نادي عبد الهادي 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني و اشتباه كسر بالكتف الأيمن.