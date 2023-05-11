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إصابة عامل دليفرى فى حادث تصادم بالمحلة

الخميس، 11 مايو 2023 11:22 م
إصابة عامل دليفرى فى حادث تصادم بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تعرض عامل دليفري للاصابة بكسور، بعد أن صدمته سيارة ملاكي أثناء قيادته دراجة نارية أمام منطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقل المصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالمحلة إشارة باصابة شخص في حادث أمام منطقة منشية البكري ثان المحلة.
 
انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بالمصاب أثناء قيادته دراجة نارية خاصة بتوصيل الطلبات لأحد المطاعم، وأصيب على اثرها بكسور، وتم نقله للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

 


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