إصابة عامل دليفرى فى حادث تصادم بالمحلة

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالمحلة إشارة باصابة شخص في حادث أمام منطقة منشية البكري ثان المحلة.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بالمصاب أثناء قيادته دراجة نارية خاصة بتوصيل الطلبات لأحد المطاعم، وأصيب على اثرها بكسور، وتم نقله للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.