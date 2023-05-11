إسبانيا توافق على حزمة بمليارى يورو للتخفيف من آثار جفاف "القطاع الزراعى"

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وافقت الحكومة الإسبانية، على إجراءات تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار يورو للتخفيف من تأثير الجفاف المطول الذى يضرب القطاع الزراعى فى البلاد.

ونقلت مجلة /بولتيكو/ فى نسختها الأوروبية عن وزيرة التحول البيئى الأسبانية تيريزا ريبيرا قولها، اليوم/الخميس/: "إسبانيا دولة معتادة على مواجهة الجفاف، لكن تغير المناخ يعنى أننا يجب أن نستعد لفترات أكثر تواتراً وشدة مثل الفترة الحالية، نحن بحاجة إلى ترقب وتدابير هيكلية وطارئة".



وتأتى الإجراءات الجديدة قبل الانتخابات الإقليمية والبلدية فى 28 مايو الجاري، حيث من المقرر أن يكون تأثير الجفاف قضية رئيسية.



ويستعد عدد من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى حاليًا لتكرار صيف العام الماضى الجاف، أو ما هو أسوأ ، مع وجود حوالى ربع أراضى القارة تحت تحذير أو حالة تأهب من الجفاف.



وسيتم استخدام الغالبية العظمى من حزمة إسبانيا الجديدة ، حوالى 1.4 مليار يورو؛ لبناء بنية تحتية جديدة للمياه، وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى المناطق الحضرية وتقليل رسوم المياه للمزارعين.



كما طلبت إسبانيا تمويلًا طارئًا من الاتحاد الأوروبى لمساعدة المزارعين المتضررين من الجفاف الشديد.