أنشودة "صلوا صلوا صلاتين" بصوت ملائكى للمنشدة إيمان وائل بنت الشرقية

الشرقية- فتحية الديب





امتلكت موهبة حب تلاوة القرآن والإنشاد الدينى منذ الصغر رغم أنها كفيفة منذ ولادتها ولكن الله أنعم عليها بنعمة حفظ القرآن بأحكامه منذ سن صغيرة، وعندما اكتشف والدها حبها لتلاوة القران وصوتهما الجميل قرر أن يواصل مشواره معها لحفظ وتلاوة القرآن وتجويده بالأحكام.

قالت إيمان وائل أحمد غريب، الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات ديرب نجم، أنها ولدت فاقدة للبصر، وبدأت حفظ القرآن فى السادسة من عمرها وأتمت حفظه كاملا فى عامين، ودرست التجويد والأحكام بالقراءات العشرة الصغرى وحصلت على الإجازة فى الثانية عشر من عمرها، وحاليا تدرس القراءات الكبرى مع الشيخ ناصر رجب.

وشاركت " إيمان" فى العديد من المسابقات على مستوى الأزهر والأوقاف داخل محافظتهما الشرقية، وحصدت أكثر من مرة المراكز الأولى فى حفظ القرآن، حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية 10 مرات فى الحفظ والصوت الحسن، وشاركت فى مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، وحصلت فيها على المركز الرابع عالمى، وحصلت العام الماضي على العام الأول عالميا بمسابقة الرسالة، وشاركت فى مسابقة شيخ الأزهر المستوى الأول القرآن مع حسن التلاوة واجتازت التصفيات الأولى والثانية هذا العام،، وتحرص على المحافظة على الورد اليومى أكثر من 3 أجزاء يوميا، فضلا تنظيم أوقات مذاكرة دروسها فى المرحلة النهائية من الثانوية العامة، لافتة أنها تحب الاستماع إلى عمالة دولة التلاوة المصرية أمثال الشيخ عبد الباسط والشيخ محمد رفعت، من دولة التلاوة القديمة، وفى دولة التلاوة الحديثة تحب الاستماع إلى المشايخ محمود الخشت والدكتور احمد نعينع والشيخ الطاروطى، الذى تعتبره مثلها الأعلى فى التلاوة، وأمنيتها أن تحقق التفوق دراسيا هذا العام لتلتحق بكلية الدراسات الإسلامية شعبة اصول الدين، لتصبح أستاذة جامعية.

وفى نهاية حديثها لـ«اليوم السابع»، قدمت بصوتها الشجى أنشودة" صلوا صلوا صلاتين" ومن كلمات الأنشودة

" صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين، ابى فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، علمنا تقوى الخلاق والحق وحسن الأخلاق وأنا لأراه مشتاق وأكحل تلك العينين، صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين، أبى فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، نعم القدوة هادينا علمنا ما ينجينا فبه زدنا تمكينا ربى يا رب الكونين، صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين، ابى فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين