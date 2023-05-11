أخبار مصر.. الحكومة تقرر إعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها .. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الحكومة تنفى تقدير متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً بموازنة 2023-2024 كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهاً في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موضحةً أن الوزارة تعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.



مستشار سلفا كير: رؤساء جنوب السودان وتشاد بمصر قريبا لبحث الأزمة السودانية قال توت قلواك المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، إن السودان بلد حبيب وغالي ويهم دول الجوار أن تنعم بالاستقرار، مشددا على أن الأمن المصري مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض».

أضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية": أن كل دولة لها خطتها وأفكارها فيما يخص السودان، ولابد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء لتخرج بتوصيات محددة وسيكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد، وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، وهي الدول المتأثرة بهذه الأزمة ولابد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة".

دعا "قلواك" كل الأطراف السودانية والقوى السياسية للمشاركة في الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الحرب حاليا بالخرطوم والجميع تكبد خسائر منها، واستمرار الحرب يعني دمار السودان، وهناك خسائر في الأرواح والممتلكات، ولابد من الوصول للاستقرار».



التموين: ندرس طرح سلع جديدة فى البورصة السلعية بينها الذهب أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع بدء دراسة طرح سلع ومنتجات على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء.

ومن ضمن المنتجات التى يتم دراسة طرحها خلال الفترة المقبلة الذهب والقطن وأعلاف المواشى والردة، حيث عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار الذهب والمصنعين.

ولفت "عشماوى" إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، ما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية .



النقل توفر أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائى الخفيف ومدن شرق القاهرة وفرت وزارة النقل، اتوبيسات نقل جماعى للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر، وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وفقا لمسارات تجوب المدن ذهابا وإيابا وسعر تذكرة الركوب 6 جنيه.

كما تم تشغيل اتوبيسات تربط محطات القطار داخل العاصمة الإدارية وربطها مع احياء العاصمة حيث تتميز الاتوبيسات العاملة فى العاصمة الإدارية بأنها صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومدعمة بوصلات شحن للهاتف، بكل كرسى، بالإضافة إلى أنها مكيفة، وسعر التذكرة 5 جنيهات، وتعمل مجانا خلال فترة التشغيل التجريبى.



الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تراخيص البناء بمسار محطة بشتيل - المونوريل نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 104 الصادر بتاريخ 11 مايو 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع، ووقف تراخيص البناء وكذا صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة.

ونص القرار رقم 545 لسنة 2023 على أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن استصدار قرار بإعلان المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط المونوريل غرب القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط وفقا للحدود والإحداثيات للنطاق المباشر للمشروع