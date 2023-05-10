228 طالبا وطالبة يعرضون مشروعات تخرجهم ببرنامج الترجمة الفورية بآداب القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تفقده للمشروعات الطلابية لخريجي كليات الجامعة، متوجهاً لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث يناقش طلاب الدفعة الأولى لبرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية مشروعات تخرجهم.

وكان فى استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد تهامي رئيس قسم اللغة الإنجليزية ومنسق عام البرامج المميزة، والدكتور حمدي محمود الجابري أستاذ الأدب الإنجليزى، والدكتور محمد عبد الوهاب منسق شعبة اللغة الإنجليزية.

واستمع الدكتور محمد عبد النعيم للعروض التقديمية للطلاب متنمياً لهم التوفيق، مؤكداً أن البرامج المميزة بكلية الآداب أثبتت تميزها ؛ لكونها برامج جاءت خصيصاً لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية بمنطقة القناة وسيناء قلب المشروعات التنموية الجديدة.

فيما أعرب الدكتور عادل السعدني عن بالغ سعادته واعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، لافتاً أن 228 طالبا وطالبة قاموا بعرض مشروعاتهم.