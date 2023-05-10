وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس البياضية لمتابعة امتحانات النقل

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، عدد من المدارس في إدارة البياضية التعليمية، لمتابعة بعض من مدارسها والوقوف على حال سير العملية الإمتحانية بمدارس الإدارة، حيث يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت زيارة وكيل تعليم الأقصر فى إدارة البياضية، بجولة داخل مدرسة محمد خير الابتدائية، مروراً بمدرسة الحبيل الإعدادية، وانتهت بمدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية، حيث وجه خالد بضرورة بث الطمأنينة بين صفوف الطلاب، بتوفير الهدوء ومنع إستخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو للمعلمين.

فيما أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تقرر البدء في استكمال المرحلة الثانية من تدريب المعلمين المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم تدريب (التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد)، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعضاً من مقرات التدريب للمقبولين في المسابقة، مهنئاً المتقدمين ومتمنياً لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة بإنضمامهم لأسرة التربية والتعليم، وأوضح خالد خلال كلمة موجزة ألقاها أن المعلم يتحمل مسئولية هامة، فهو لا يقدم علمه فقط للطلاب، وإنما يسقي قيماً، ويبني فكراً، ويعزز انتماءً، ويرعى فطرة، ويحفظ هوية، وجدير بالذكر أن التدريب يبدأ من اليوم الثلاثاء 5/9 يمتد حتى الخميس 5/11 وذلك بقاعات التدريب على مستوى المديريات والإدارات.

فيما شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات حفل التخرج الذي تقيمه مدارس النيل الدولية (فرع الأقصر)، وذلك بحضور الدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب ومدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم المصرية.



لقاء الطلبة لمتابعة إمتحانات الثانوية لنهاية العام



متابعة امتحانات الإبتدائية فى مدارس الأقصر



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس إدارة البياضية الإبتدائية



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس إدارة البياضية الإعدادية



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس إدارة البياضية الثانوية



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس إدارة البياضية لمتابعة الإمتحانات







