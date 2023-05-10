اليوم السابع
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وزير المالية: التحديات الدولية فرضت أعباء على الدولة.. وسعر طن القمح وصل 340 دولارا

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:40 م
وزير المالية: التحديات الدولية فرضت أعباء على الدولة.. وسعر طن القمح وصل 340 دولارا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أمين صالح

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية صعبة ومعقدة كما أن التحديات الاقليمية تفرض علينا أعباء وظروف وكل ذلك يصب في تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
 
أضاف معيط أن الظروف الدولية والاقليمية تحكمنا في الموازنة ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصرى حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس تنتظر منا الكثير.
 
وقال وزير المالية أن التضخم الموجود في العالم أدى الي رفع أسعار الفائدة في العالم وفى مصر كما أن تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوط وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط فنحن بين أمرين الأول أننا مواطنين في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثانى تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة.
 
ولفت الي أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي أسعار السلع فعلي سبيل المثال سعر طن القمح وصل إلى 340 دولارا رغم أنه لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين 150 دولار إلى 200 دولار حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الأسعار في الظروف العادية كانت الزيادات تحدث في حدود 20 دولارا فقط.

مجلس النواب

السياسه

الموازنه العامه

لجنه الخطة والموازنة

اليوم السابع بلس



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