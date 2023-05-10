"نجبرهم على التسول لجمع الأموال".. اعترافات عصابة المتسولين بالأزبكية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

"نجبرهم على التسول لجمع الأموال"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بالزج بالأحداث للتسول في الأزبكية، مؤكدين أنهم يدفعون بالصغار في الشوارع لاستجداء المارة وجمع الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام استغلال (شخصين "لهما معلومات جنائية") الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال مباحث الأحداث بالتنسيق مع مباحث الأزبكية بقيادة النقيب السيد محمد السيد العمدة في ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.