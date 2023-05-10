ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 22 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( AMUR RIVER ) والتى ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41215 طنا تشمل: 2056 طن أسمنت معبأ و2958 طن مولاس و17800 طن ملح صب و1600 طن يوريا و1450 طن رمل و6151 طن كلينكر و9200 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49333 طنا تشمل: 1144 طن خشب زان و5000 طن فول و4200 طن خردة و3722 طن حديد و8000 طن كسب صويا و20705 طن ذرة و5229 طن قمح و3871 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 1333 طنا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1419 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 720 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3232 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178515 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 111577 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2439 طن قمح متجهين إلى شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5027 شاحنة.