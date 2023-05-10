مياه الدقهلية: حملات طرق أبواب بقرية تاج العز لتوعية المواطنين بالحفاظ على شبكات الصرف

الدقهلية شريف الديب

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بعمل حملات طرق أبواب بقرية تاج العز التابعة لمركز تمى الأمديد، لتوعية الأهالى بالحفاظ على شبكات الصرف الصحى لضمان استدامة الخدمة وكفاءتها، وتعديل السلوكيات الخاطئة، فى التعامل مع الشبكات لتجنب حدوث كتامات أوطفوحات تؤثر على البيئة وعلى صحة المواطنين، واستهدفت الحملة 35 منزل بعدد مستفيدين 300 فرد. تم خلالها توزيع الهدايا العينية على المواطنين، والتعريف بآلية الابلاغ عن الشكاوى وذلك لسرعة الحل.

كما قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بعقد اجتماع مع عدد من أهالى القرية؛ بحضور استشارى وزارة الاسكان؛ للاستماع إلى شكاوى المواطنين والتوصل إلى آليات الحل المتاحة.

ومن الجدير بالذكر أن قرية تاج العز إحدى القرى المنفذ بها مشروع الصرف الصحي ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية.