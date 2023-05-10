تحرير 153 محضرا لمتعدين على شبكتى المياه والصرف الصحى بالشرقية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية ، انه شكلت لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز بلبيس للمرور والتفتيش على المشتركين بالمدينة وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 153 محضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب رصد عدد من مخالفات شروط التعاقد وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : هاتف أرضي 125.