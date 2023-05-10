اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مندوب مصر لدى الجامعة العربية: توفير الحماية للفلسطينيين مسؤولية المجتمع الدولى

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:33 م
مندوب مصر لدى الجامعة العربية: توفير الحماية للفلسطينيين مسؤولية المجتمع الدولى الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي إن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يأتي استئنافا للجلسة المنعقدة في أبريل الماضي، في أعقاب أحداث المسجد الاقصى وذلك لبحث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وغيره من الأراضي المحتلة، والتي تهدد الأمن والاستقرار.
 
وأضاف، في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن ما يحدث من قتل وتدمير يستوجب التفات المجتمع الدولي للتدخل لوقف التصعيد غير المقبول وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين وإجبار إسرائيل على الكف عن جرائمها الإنسانية.
 
واعتبر أن التسبب في إزهاق أرواح المدنيين، ولاسيما الأطفال منهم، سواء عمدا أو عن غير قصد، انتهاك واضح للأعراف الإنسانية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يعد أمرًا جلل يستدعي الخزى.
 
وأكد أنه لا سلام في المنطقة دون حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية باعتبار أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي ترتضيه كل الأطراف، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية  قابلة للعيش والنماء وهو ما يعني الحل العادل للاجئين.
 
وأعرب في نهاية كلمته عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني  ومع أسر الضحايا والمصابين.

الجامعة العربية

فلسطين

اسرائيل

مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة