مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات من دول ألمانيا والتشيك والنمسا وإيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الأربعاء، حسب جداول التشغيل به على مدار ساعات اليوم 8 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، تسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتى وصولهم إلى الفنادق محل إقامتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 4 رحلات من المانيا، و رحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا، واخري من مطار ميلانو الايطالى

وتبين ان الرحلات الاسبوعية التي تصل منذ السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة تصل الرحلات من 11 دولة أكثرها وصولا الألمان ثم السياحية البولندية ثم التشيكية وكذلك الإيطالية، كما تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها من الدول.