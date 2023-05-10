مصرع 10 أشخاص فى الكونغو إثر انهيار أرضى

وكالات

قالت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بإقليم لوبيرو بشرق البلاد في الساعات الأولى من الأربعاء.

ويزيد ذلك من عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الأوسع في الآونة الأخيرة وأودت بحياة المئات بعد هطول أمطار غزيرة.



الانهيار الأرضى