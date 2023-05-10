اليوم السابع
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مصرع 10 أشخاص فى الكونغو إثر انهيار أرضى

الأربعاء، 10 مايو 2023 05:53 م
مصرع 10 أشخاص فى الكونغو إثر انهيار أرضى انهيار ألأرضى فى الكونغو
وكالات

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قالت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بإقليم لوبيرو بشرق البلاد في الساعات الأولى من الأربعاء.

ويزيد ذلك من عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الأوسع في الآونة الأخيرة وأودت بحياة المئات بعد هطول أمطار غزيرة.

الانهيار الأرضى
الانهيار الأرضى

وقال آلان كيواوا المسؤول العسكري في لوبيرو إن هطول الأمطار الغزيرة تسبب في حدوث انهيار أرضي بقرية على سفح تل بمنطقة فوفي لاك، مما أدى إلى دفن الضحايا أثناء نومهم.

انهيار أرضى فى الكونغو
انهيار أرضى فى الكونغو
 
وأضاف عبر الهاتف "لا تزال الجثث تحت الأنقاض حتى الآن. رجال الإنقاذ يعملون على انتشالها".
 

 


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