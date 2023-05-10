اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:03 ص
مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالشرقية انتشال غريق - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه ترعة  بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "  محمود م ر" 20  عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات  الأولية أثناء قيامه بالاستحمام بمياه ترعة لفظ أنفاسه لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى،  بمياه ترعة ناحية أبو سمران نطاق مركز بلبيس، ونقله بمرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.






 


وفاة شاب

ترعة الاسماعيلية

مركز بلبيس

مستشفى بلبيس

غريق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة