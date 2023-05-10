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مشاورات "مصرية - بريطانية" لبحث وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:02 م
مشاورات "مصرية - بريطانية" لبحث وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان مشاورات مصرية - بريطانية
كتب: أحمد جمعة

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استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث البريطاني للسودان روبرت فيرويذر، يرافقه سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلي، وحضر اللقاء السفير/ حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين والدور المحوري لمصر وغيرها من دول الجوار في هذا الإطار.


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