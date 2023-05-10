اليوم السابع
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محافظ الغربية يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:46 م
محافظ الغربية يشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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وجه الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجارى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.
 
وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة ستشهد تكثيفا لهذه الحملات خلال الأيام المقبلة من خلال تضافر جهود كل من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطرى وسلامة الغذاء والتى تلقت توجيهات مباشرة بتكثيف الحملات المنفذة وتوسيعها لتشمل كل الأنشطة والخدمات التى تمس الأمن الغذائى للمواطن فى الغربية.
 

 


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