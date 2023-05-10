محافظ الغربية: إزالة 227 حالة تعدي بإجمالي مساحة 39063م2 خلال الموجة 21

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير المساعد و أحمد حسين مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة خلال الموجة 21، حيث تم إزالة 227 حالة تعدي بإجمالي مساحة 39063 متر مربع، تنوعت ما بين 50 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بمساحة 2319 متر مربع، 66 حالة على أملاك الصرف بإجمالي مساحة 3734 متر مربع إلى جانب 98 حالة تعدي على أملاك الري بمساحة 30924 متر مربع و 11 حالة بمساحة 1454 متر مربع على أملاك الوحدات المحلية وحالتين بمساحة 632 على أملاك السكة الحديد.

كما استعرض المحافظ تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والذي أفاد بإزالة 67 حالة متغير غير قانوني تنوعت ما بين مبنى بلوك، حوائط حاملة، أسقف وشدات خشبية، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2306 متر مربع.

ووجه المحافظ بالاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.