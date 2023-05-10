مال الناس للناس.. حكاية مواطن بشرم الشيخ أعاد نصف مليون جنيه لصاحبها

طالما عُرف المصريون بالأمانة والشهامة، وضربوا أمثلة في الشرف وعدم قبول ممتلكات الغير، ربما رغم احتياجهم إلا أنّ الأمانة تكون هي مبدأهم الأول والأخير، أعاد إبراهيم السباعي أحد العاملين بمدينة السلام فى شرم الشيخ، نصف مليون جنيه لصاحبه بعدما جرى إيداعه في حسابه البنكي بالخطأ، حيث أنه لم يطمع في تلك الأموال ولو لثانية واحدة، ولم يطلب مكافأة، ولم يكن هو الأول بل سبقه الكثيرون ممن ضربوا مثالًا في الأمانة.

وقال السباعي لـ اليوم السابع"أمس تلقيت مكاملة من بنك مصر فرع الغردقة من أحد ممثلي خدمة العملاء، مفادها بأن أحد الأشخاص أودع في حسابى مبلغ نصف مليون جنيه بالخطأ، وعلى الفور اتجهت إلى أقرب فرع لدي وهو فرع نبق في شرم الشيخ لمراجعة حسابي، وفعلا تلقيت مبلغ نصف مليون جنيه مصري جرى إضافته على حسابي، وتواصلت لدى مدير البنك فرع شرم الشيخ؛ للمقابلة اليوم، وجرت عملية تحويل الأموال لدى الشخص مرة أخرى.

وأضاف: عقب إتمام عملية تحويل المبلغ المالى لصحابه، جرى تكريمي من قبل مدير البنك، دون أخذ أي مقابل مادي، معللا بأن المال أو النسبة ليست نصيبه، داعيا المولى عز وجل أن يجعل نصيبه ونسبة النصف مليون جنيه الصحة والعافية في أولاده.