اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 10:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غدا .. طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة يبدأون امتحانات الترم الثانى

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:52 ص
غدا .. طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة يبدأون امتحانات الترم الثانى امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، يوم غد الخميس الموافق 11 مايو، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم غد امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.
 
كما أكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، منبها على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.
 
WhatsApp Image 2023-05-10 at 9.33.38 AM
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة

63 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 10 مايو 2023 07:00 ص

التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:08 م

تعليم الإسكندرية: لم نتلق شكاوى من امتحان "التابلت" لصفوف النقل بالثانوية العامة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:43 م

طلاب الثانوى العام يؤدون الامتحانات الإلكترونية دون مشاكل .. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:27 م

فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة المعادلة فى جامعة المنصورة الجديدة

الإثنين، 08 مايو 2023 09:21 م

للطلاب والأهالي.. نصائح تساعد فى تخفيف توتر وقلق الثانوية العامة

الإثنين، 08 مايو 2023 06:00 م

التعليم: تقليل أسئلة الثانوية العامة لا يعنى تعديل المجموع الكلى للامتحانات

الإثنين، 08 مايو 2023 04:00 ص

انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 11:19 ص

التعليم: امتحانات الثانوية العامة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

الأحد، 07 مايو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة