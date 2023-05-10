اليوم السابع
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ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطنى من الأحد المقبل علنية وكل وسائل الإعلام مدعوة للتغطية

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:28 م
ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطنى من الأحد المقبل علنية وكل وسائل الإعلام مدعوة للتغطية ضياء رشوان
الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الإعلام الدولى أسئلته تكون متداولة وهو لديه ملاحظات وانطباعات عما يجرى فى بلدنا وبالتالى يسأل بناءً على انطباعاته واشياء متداولة، فتجد سؤال ياتى من آسيا أو أوروبا وهو فى الغالب نفس السؤال حول نفس القضايا وبالتالى لا يوجد توزيع جغرافى.
 
وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه فى هذه المرة بهذه الجلسة مع وسائل الإعلام الأجنبية والعربية يوجد قدر الإقتناع فى ظنى كان أكبر بكثير من مرات مضت فى قضايا آخرى، بسبب الإفتتاح والحضور الكبير من وسائل الإعلام والذى أضفى أشياء إيجابية على الحوار اليوم.
 
أوضح ضياء رشوان أن هناك إحساس من جانب وسائل الإعلام الأجنبية بأن الحوار الوطنى عملية جادة، لافتا إلى أن هناك ملاحظات على بعض القضايا التفصيلة لا ترقى للحديث عن جدية الحوار، وهناك حالة ترقب نبحث عنه لإرضاء الشعب المصرى.
 
وأكد ضياء رشوان أن الحوار علنى فى كل جلساته يوم الأحد المقبل، وكل وسائل الإعلام المصرية بدون استثناء مدعوة لتغطية الجلسات، فنحن واضحين صرحاء ونشرف بالإعلام الذى أصبح بوابة للسياسة، والإعلام هو الحل، ونحن فخورين ونتشرف بما نقوم به، كما نرصد بما ينشر بعد هذا اللقاء.

الحوار الوطنى

التنميه

الاستثمار

جلسات الحوار الوطنى

امناء مجلس الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى



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