اليوم السابع
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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة فى الموسكى

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:47 ص
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة فى الموسكى مجمدات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن محل مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ) وبحوزته ( كميات من المواد الغذائية والسجائر مختلفة الأنواع .. جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ) .

ونجحت الجهود في ضبط ( مسئول عن ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى) لتجميعه بداخلها (كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

 


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