ضبط لصوص المنازل والسيارات وعدادات المياه بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه ب سرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم إعادة باقى المبلغ المالى.

كما تمكنت القوات من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وثلاثة منهم عملاء "سيئى النية"، لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المخازن بأسلوب "كسر القفل" واعترفوا بارتكابهم 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بإحدى الشقق بنطاق محافظة الجيزة.

وضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما (7 مفاتيح تشغيل سيارات "مصطنع" - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار)، وذلك لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " السحب والمفتاح المصطنع" باستخدام سيارة ملك أحدهما، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء "سيئى النية" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزتهم على (أجزاء من السيارات الخاصة بالمجنى عليهم - صاروخ تقطيع – 2 أسطوانة لحام أكسجين).

وضبط 3 أشخاص "أحدهم عميل سئ النية" لقيامهم بسرقة (10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء) من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل"، واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته ( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 2 واقعة سرقة، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.